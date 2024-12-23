23/12/2024 10:42

【外圍經濟】福士汽車與工會達協議，擬削產能但維持德國工廠運營

《經濟通通訊社23日專訊》德國福士汽車勞資雙方上周五（20日）達成協議，將削減同名品牌的產能，同時避免關閉工廠。這為長達3個月的激烈談判畫上句點，並防止了進一步的工會罷工。



工會表示，福士汽車同意在2030年之前，維持該品牌在德國10家工廠的運營，並恢復就業保障協議。作為交換條件，工人們同意放棄部分獎金、減少獲得正式員工資格的受訓人員數量，並在5個工廠削減數十萬輛的產能。



這些經過五輪談判敲定的措施，與福士汽車最初提出的大幅節省開支相去甚遠。工會領袖強烈反對裁員數千人、削減月薪並關閉3家德國工廠以提高福士汽車品牌競爭力的計劃。(jf)