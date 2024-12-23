23/12/2024 16:29

《駐滬專電》上海11月人民幣貸款增529億，存款增1305億

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕23日上海專電》人行上海總部近日公布，11月上海人民幣貸款增加529億元(人民幣．下同)，同比少增109億元。11月末，人民幣貸款餘額11.55萬億元，同比增長10.2%，增速比10月末低0.1個百分點。



11月上海住戶部門貸款增加額佔據全部新增人民幣貸款的六成以上，住戶中長期貸款佔新增人民幣貸款的比例達到56%。隨著穩定房地產市場的一攬子增量政策逐步落地顯效，個人房貸提前還款現像明顯減少。



存款方面，上海11月人民幣存款增加1305億元，同比少增2047億元。其中，住戶存款增加119億元，同比少增148億元。11月末，人民幣存款餘額21.06萬億元，同比增長9.1%，增速比10月末低1.2個百分點。