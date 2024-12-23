23/12/2024 15:27

IG：比特幣首兩月目標價12.5萬美元，黃金成避險重要配置

《經濟通通訊社23日專訊》IG Group發布2024年市場回顧及2025年投資展望，加密貨幣市場在2024年穩步增長，2025年將迎來新的突破。美國證券交易委員會(SEC)新主席的任命，預計將帶來更為溫和的加密監管政策，重建市場信心。機構投資者的積極參與及資金流入，進一步支持比特幣的上行潛力。IG資深市場策略師Filippo Diodovich預測，2025年1至2月，比特幣價格有望達到11萬至12.5萬美元。



此外，以太幣(Ethereum)及Solana等主流加密貨幣亦預計呈現增長潛力，以太幣目標價為3800至4000美元，Solana目標價為280至300美元。



*黃金有望挑戰每盎司3000美元*



同時，IG認為美股市場的不確定性與港股面臨的經濟壓力，而黃金則有望成為避險資產中的重要配置，有望挑戰每盎司3000美元，成為投資者應對市場不確定性的核心配置資產。



*港股市場仍充滿挑戰*



儘管恒生指數在2024年成功打破連續四年的跌勢，錄得強勁反彈，但港股市場的前景依然充滿挑戰。IG市場分析師Hebe Chen指出，中國經濟增長預計將放緩，國際貨幣基金組織(IMF)預測2025年GDP增長將低於4.5%，2026年將進一步下降。此外，特朗普將於2025年初重返白宮，為中國經濟復甦及地區穩定帶來更多不明朗因素。(bn)