23/12/2024 12:31

中銀香港(02388)提供24小時跨境人民幣清算服務

《經濟通通訊社23日專訊》中銀香港(02388)公布，由即日起，進一步延長香港人民幣清算行的跨境清算服務時間，通過香港人民幣即時支付結算系統及人民幣快速支付系統為人民幣業務參加行提供香港時間周一至周五24小時即時跨境人民幣清算服務，助力香港鞏固提升離岸人民幣業務樞紐地位。



中銀香港人民幣業務執行總監楊杰文表示，隨著人民幣在國際市場的使用持續提升，香港人民幣業務輻射全球的作用更加突顯。SWIFT數據顯示，今年10月，全球70%以上的人民幣支付通過香港進行清算。中銀香港作為全球首家、清算量最大，以及香港唯一的離岸人民幣業務清算行，於今年1至11月，清算量達到約660萬億元人民幣，創下歷史新高。



他表示，中銀香港多年來持續投放資源提升清算服務，是次延長服務時段，將更好為海外市場交易提供即日跨境人民幣清算服務。未來將繼續履行香港人民幣清算行的職責與義務，積極參與產品服務創新和試點業務落地，致力支持香港離岸人民幣市場發展。(bn)