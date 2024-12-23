23/12/2024 11:24

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.02952 -16.024 一周 4.52976 +14.399 兩周 4.66232 -0.649 一個月 4.53149 +0.143 兩個月 4.39756 +0.071 三個月 4.35214 - 六個月 4.18435 - 一年 4.2 +1.28

《經濟通通訊社23日專訊》臨近聖誕長假，中長期港元拆息無大變動。隔夜息兩連跌，今跌16基點至4.02952厘，見近一周新低，而與樓按相關的一個月拆息連升六天，報4.53149厘，續創10月8日後新高。一周錢上升14基點報4.52976厘。反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.35214厘，六個月期亦無變動，十二個月拆息則微升至4.2厘。港元匯價今日在7.7692-7.7748之間上落，最新報7.7693，較前收市價升0.08%。(cl)資料來源：香港銀行公會