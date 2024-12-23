23/12/2024 11:24
《港元利率》隔夜息險守4厘見近一周低，一個月拆息六連升
《經濟通通訊社23日專訊》臨近聖誕長假，中長期港元拆息無大變動。隔夜息兩連跌，今跌16基點至4.02952厘，見近一周新低，而與樓按相關的一個月拆息連升六天，報4.53149厘，續創10月8日後新高。
一周錢上升14基點報4.52976厘。反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.35214厘，六個月期亦無變動，十二個月拆息則微升至4.2厘。
港元匯價今日在7.7692-7.7748之間上落，最新報7.7693，較前收市價升0.08%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周錢上升14基點報4.52976厘。反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.35214厘，六個月期亦無變動，十二個月拆息則微升至4.2厘。
港元匯價今日在7.7692-7.7748之間上落，最新報7.7693，較前收市價升0.08%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.02952
|-16.024
|一周
|4.52976
|+14.399
|兩周
|4.66232
|-0.649
|一個月
|4.53149
|+0.143
|兩個月
|4.39756
|+0.071
|三個月
|4.35214
|-
|六個月
|4.18435
|-
|一年
|4.2
|+1.28
資料來源：香港銀行公會