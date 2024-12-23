23/12/2024 09:34

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升85點子，報7.2900

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1870，較上個交易日升31點子，兩連升，為12月12日以來逾一周新高，上個交易日報7.1901。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開85點子，報7.2900，上個交易日即期匯率收盤報7.2985。



由於內外部環境對人民幣表現仍存較大掣肘，監管層也不得不延續對中間價的強力過濾舉措，避免市場預期在年末出現異動。



興業研究最新觀點認為，2024年剩餘時間，美元/人民幣預計維持穩定，跨入2025年後人民幣匯率壓力將逐步釋放。此外，特朗普上任時點臨近，需密切追蹤關稅進展。針對美國通脹表現，預計2025上半年美國再通脹風險相對可控，下半年存在關稅、移民勞動力減少、經濟周期性復甦、減稅等多個促使通脹回升的因素，再通脹風險較高。



中金公司最新周度展望認為，在外部壓力較大的背景下，監管穩匯率政策仍將致力於維護外匯市場的預期平穩，美元/人民幣7.30或是後續值得關注的點位水平。「本周繼續關注美元利率、匯率的波動情況，以及穩匯率政策的發力情況。」(jq)



