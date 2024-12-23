23/12/2024 16:54

【聚焦人幣】人幣即期收跌3點子，香港人幣跨境清算延至24小時

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2988，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，全日在7.2900至7.2996之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌150點子，報7.3106。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1870，較上個交易日升31點子，兩連升，為12月12日以來逾一周新高。



市場人士表示，當前市場環境有點接近去年10月的情況，市場價和中間價偏離過大，監管維穩力度進一步上升，部分參與者也自覺離場，使得成交意願持續降低，而聖誕元旦假期臨近，也加劇成交量萎縮。 一外資行交易員認為，不能排除在某個時點人民幣突然大漲，最終實現和中間價接軌的可能性。



*香港金管局歡迎24小時人民幣跨境清算服務*



香港人民幣清算行中銀香港(02388)優化措施，自2024年12月23日起，人民幣跨境清算服務時間延長至24小時。香港金融管理局歡迎有關措施，指有助於香港人民幣清算系統更好地為處於不同時區的銀行及客戶提供服務，使香港進一步發揮離岸人民幣業務樞紐的作用，鞏固香港在人民幣國際化進程中的獨特角色。(jq)