23/12/2024 12:03

【聚焦數據】廣州首11月工業增加值跌3.1%，消費增0.3%

《經濟通通訊社23日專訊》廣州市統計局公布，1-11月，全市規模以上工業增加值同比下降3.1%。



*汽車製造業增加值降19%，家電製造業增13.7%*



支柱產業中，仍處深度調整期的汽車製造業增加值同比下降19%；電子產品製造業、石油化工製造業運行平穩，實現增加值同比分別增長5.1%、4.2%。新興動能加快培育發展，主要新產品中，服務機器人、模擬芯片、集成電路圓片、液晶顯示屏等新一代信息技術產品加快產出，產量同比分別增長35.3%、24.7%、73.8%、2.2倍。受以舊換新政策推動，家電製造業動力釋放，家用電力器具製造業增加值增長13.7%。



*消費、進出口總額雙雙突破萬億*



1-11月，全市社會消費品零售總額突破萬億，達10222.32億元(人民幣．下同)，同比增長0.3%。



其中，反映城市流量熱度和煙火氣息的住宿餐飲業有所改善，11月當月實現零售額增長4.3%，1-11月累計增速提升至1.7%。分商品看，以舊換新政策帶動家電消費持續釋放潛力，限額以上家用電器和音像器材連續三個月增速提升，1-11月實現零售額同比增長4.2%，增速比1-10月提升4個百分點，其中11月當月同比大幅增長33.9%。實物商品網上零售額、網絡餐費收入同比分別增長4.4%、5.7%，其中實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重提高至27.6%。



1-11月，全市完成商品進出口總值超萬億元，為10074.9億元，同比增長2.4%，增速比1-10月提升1.0個百分點。分進出口看，出口增速連續7個月提升，1-11月實現出口總值6245.7億元，同比增長6.8%，增速比1-10月提升1.6個百分點，其中規上工業企業出口交貨值保持兩位數較快增長，同比增長10.2%；進口總值3829.2億元，同比為跌4.1%。



*房地產開發投資降幅收窄至8%*



1-11月，全市完成固定資產投資同比增長0.6%。分領域看，房地產開發投資同比下降8%，降幅繼續收窄，比1-10月收窄1.1個百分點。工業投資、基礎設施投資同比分別增長15.2%、10.1%。產業投資加快蓄勢聚能，高技術製造業投資同比增長17.6%，佔製造業投資的比重同比提升3.1個百分點。



11月末，全市金融機構本外幣存貸款餘額17.39萬億元，同比增長6.5%，增速比1-10月提升0.5個百分點。其中，存款餘額9.26萬億元、貸款餘額8.13萬億元，分別增長6.7%和6.3%。以住房按揭貸款為主的住戶中長期消費貸款企穩回升，同比增長2.2%。(sl)