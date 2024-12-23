23/12/2024 09:03

【外圍經濟】OpenAI的GPT-5訓練遇阻，未取得預期成果

《經濟通通訊社23日專訊》據《華爾街日報》報道，OpenAI的新一代人工智能項目GPT-5（代號Orion）正面臨重重困難。該項目已開發超過18個月，成本花費巨大，但仍未取得預期成果。



知情人士指，OpenAI的最大投資者微軟原本預計能在2024年中看到新模型。OpenAI曾進行過至少兩次大規模訓練，每次都耗時數月並消耗大量數據，但每次都出現新問題，軟件無法達到研究人員所期望的結果。



分析師此前預測，科技公司可能會在未來幾年在人工智能項目上投入1萬億美元。OpenAI行政總裁Sam Altman之前表示，未來AI模型成本預計將超過10億美元。不過，了解該項目的人士表示，雖然Orion的表現較OpenAI目前的產品有所提升，但還不足以證明其巨額運營成本的合理性。



與此同時，OpenAI推出全新的o3模型，並在本月20日的直播活動中亮相。該模型在回答用戶詢問之前會花更多時間計算答案，以解決更複雜的多步驟問題。(rc)