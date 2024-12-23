23/12/2024 14:55

【外圍經濟】資金大幅逃出美股基金，聖誕「派禮物」前景陷不明朗

《經濟通通訊社23日專訊》隨著聖誕假期臨近，年末交投減少，資金大幅逃出市場，傳統聖誕行情的「派禮物」前景似乎並不明朗。



上周美股走勢跌宕起伏，聯儲局鷹派減息造成三大股指盤中大幅下跌，衡量市場波動性的芝加哥期權交易所恐慌指數(VIX)一度暴漲超70%。隨後市場經受美國政府停擺風波和每季度末「三巫日」巨額交易的衝擊。



聯儲局以鷹派減息結束今年最後一次貨幣政策會議。季度更新的點陣圖顯示，2025年或僅減息兩次，遠少於9月顯示的4次。



與此同時，倫交所的數據顯示，近一周投資者拋售502億美元的美國股票基金，創下2009年9月以來的最大單周紀錄。高盛報告顯示，對沖基金連續第四個交易日淨賣出美股，且拋售速度創8個月來最快。



不過，聯儲局最關注的物價指標，11月個人消費支出物價指數(PCE)好於預期。摩根士丹利首席美國經濟師Michael Gapen表示，PCE數據有利於對2025年初繼續減息前景。(rc)