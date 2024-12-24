24/12/2024 07:50

《國金頭條》聖誕老人終於現蹤影，美股主指恢復漲勢

《經濟通通訊社24日專訊》美股三大指數周一（23日）收市報升，顯示聖誕老人在平安日前夕終於現蹤影，或為華爾街派禮物。



道指升66.69點，或0.16%，報42906.95點；標普500指數升43.22點，或0.73%，報5974.07點；納指升192.29點，或0.98%，報19764.89點。



紐約證券交易所將在周二（24日）平安夜下午1時提前收市，周三（25日）為美國聖誕節假期，美股當日將全日休市。假期導致本交易周縮短，交投清淡。英偉達、Meta和特斯拉推動「科技七巨企」指數上漲近1.5%。



華爾街人士分析指出，儘管近期出現獲利回吐，但股市的主升趨勢依然完好，預計今年很有可能出現「聖誕老人行情」。



*美元回升，紐約期金跌0.7%*



美元反彈，美匯指數漲0.27%，報108.08。美元兌日圓上漲0.5%，至157.11。歐元兌美元下跌0.2%，至1.0412。歐洲央行總裁拉加德表示，消費者物價正在接近目標，但必須對某些行業揮之不去的危險保持警惕，暗示進一步審慎降息。



英鎊兌美元下跌0.3%，至1.2537。修訂後的數據顯示英國經濟第三季度未能實現增成長，表明自工黨上台以來經濟放緩的程度比預想更加嚴重。



紐約期金跌0.7%，報每盎司2626.62美元。雖然黃金價格呈現反彈趨勢，但升勢乏力，欠缺買盤支持，尤其在美元回升和聯儲局鷹派訊號影響下，黃金升勢受限。



紐約期油微跌0.03%，報每桶69.44美元；布蘭特期油升0.06%，報每桶72.52美元。市場正評估美國減息預期與能源需求前景，為原油市場提供一定支持。(jf)