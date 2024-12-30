24/12/2024 14:26

【回顧展望－國際金融】金融市場現重要轉折，戰亂刺激避險

《經濟通通訊社24日專訊》2024年國際金融市場出現多個重要轉折點，包括美國進入減息周期，日本結束負利率，以及人工智能(AI)革命推動股市創新高。與此同時，國際局勢動盪，俄烏及中東戰火擴大升級，刺激避險需求，金價屢破紀錄高位。



美股三大指數年內屢創歷史新高，道指一度突破45000點大關，納指則逼近20000點關口。標普500指數成功站上6000點，在2024年上漲超過20%。去年，標普也錄得超過20%的漲幅。根據往績，當回報率連續兩年達到20%或以上，標普有75%的情況在第三年上升。



*英偉達市值突破3萬億美元*



受AI熱潮推動，英偉達股價繼2023年升了2倍後，今年年內再漲超過170%，市值更一舉突破3萬億美元，登頂全球第一。台積電和Arm Holding則上漲超過80%。



美元隨著聯儲局政策動向起舞，隨著市場縮小對聯儲局2024年減息幅度的押注，美元在2024年第一個交易日1月2日創下2023年3月以來的最大單日升幅。



4月，美匯指數上漲4.6%，接近2023年11月初以來的最高水平。8月，美元於20日跌到2024年初以來最低，追蹤美元對一籃貨幣走勢的美匯指數觸及101.67。12月，減息預期推動美元於20日從兩年高點回落至107.79，惟周線仍漲0.72%。



日本方面，今年3月日本央行結束負利率政策，將利率範圍的下限由-0.1%上調至零，是央行自2007年2月以來首次加息。日經225指數突破40000點，創下歷史新高。



*日本央行加息之路一波三折*



不過，日本央行加息之路並不順利，引發股市、匯率等波動。今年初至7月10日，日圓匯率一路貶值，每美元兌日圓在7月3日一度升至161.95，創38年來新高。7月11日，日本政府趁美國CPI通脹降溫之際，再次進行干預，拉開了日圓升值的序幕。9月時曾升至接近140。



隨後市場對聯儲局減息預期驟升，預期逆轉令日圓套利交易加速平倉，美元兌日圓也因此大跌，日圓其後幾個月有升有跌。價格下跌時吸引大量投資者入市。



*避險情緒推動金價屢創新高*



金價方面，2024年金價持續上漲，創出新高。年初價格為每盎司2037美元，7月初價格攀升至2418美元，7月中旬達到高峰2483美元。10月18日，現貨黃金持續走高，首次觸及2700盎司美元大關。在通脹擔憂和全球經濟不穩定的推動下，黃金作為一種投資仍然強勁。



油價方面，相關數據顯示，截至2024年上半年，WTI原油年均價為每桶78.81美元，較2023年按年上漲4.04美元，或5.40%；布蘭特原油期貨年均價為每桶83.42美元，較2023年按年上漲3.51美元，或4.38%。



按季度來看，一季度期間，國際原油價格呈現震盪上行走勢，但季度均價按月下跌。進入二季度，國際油價呈現先抑後揚的走勢。三季度是傳統的需求旺季，國際油價卻遭受重創，下跌約17%。(rc)