24/12/2024 18:40

《再戰明天》日本公布失業率等數據，美國公布批發庫存

《經濟通通訊社24日專訊》日本公布失業率等數據，及美國公布批發庫存，料為周五（27日）市場焦點。



各國沒重要經濟活動。數據方面，周三（25日）1:00pm（本港時間．下同），日本公布10月同時指標；10月領先指標。2:00pm，日本公布11月工具機訂單。周四（26日）1:00pm，日本公布11月新屋動工，年率跌幅料由2.9%收窄至0.1%。9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由187.4萬升至188.1萬；首次申請失業救濟金人數料由22萬升至22.3萬。



周五7:30am，日本公布11月失業率，料維持於2.5%。7:50am，日本公布11月工業生產，年率料由1.4%逆轉至下滑3.2%，月率料由2.8%逆轉至下滑3.5%；11月零售銷售月率料由下滑0.2%改善至升0.5%，年率升幅料由1.3%擴大至1.5%。9:30pm，美國公布11月批發庫存，月率升幅料由0.2%收窄至0.1%。



在本港，明日公布業績的公司有:S&T HLDGS(03928)等。(wa)