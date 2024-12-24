24/12/2024 11:27

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 4.47441 +44.489 一周 4.88417 +35.441 兩周 4.92464 +26.232 一個月 4.53952 +0.803 兩個月 4.40113 +0.357 三個月 4.35304 +0.09 六個月 4.18577 +0.142 一年 4.2 -

《經濟通通訊社24日專訊》聖誕假期前夕，港元拆息幾乎全線上揚，其中，隔夜息中止兩連跌，反彈近45基點至4.47441厘，為11月11日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升七天，報4.53952厘，續創10月8日後新高。一周錢再漲35基點報4.88417厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.35304厘，六個月期報4.18577厘，但十二個月拆息維持4.2厘。美國經濟數據參差，美匯造好。港元匯價今早最高見7.7683兌1美元，創一周新高，最新報7.7702，與前收市價看齊。(cl)資料來源：香港銀行公會