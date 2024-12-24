24/12/2024 11:27
《港元利率》聖誕假期前夕拆息普遍升，隔夜息創一個半月新高
《經濟通通訊社24日專訊》聖誕假期前夕，港元拆息幾乎全線上揚，其中，隔夜息中止兩連跌，反彈近45基點至4.47441厘，為11月11日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升七天，報4.53952厘，續創10月8日後新高。
一周錢再漲35基點報4.88417厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.35304厘，六個月期報4.18577厘，但十二個月拆息維持4.2厘。
美國經濟數據參差，美匯造好。港元匯價今早最高見7.7683兌1美元，創一周新高，最新報7.7702，與前收市價看齊。(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周錢再漲35基點報4.88417厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微升至4.35304厘，六個月期報4.18577厘，但十二個月拆息維持4.2厘。
美國經濟數據參差，美匯造好。港元匯價今早最高見7.7683兌1美元，創一周新高，最新報7.7702，與前收市價看齊。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.47441
|+44.489
|一周
|4.88417
|+35.441
|兩周
|4.92464
|+26.232
|一個月
|4.53952
|+0.803
|兩個月
|4.40113
|+0.357
|三個月
|4.35304
|+0.09
|六個月
|4.18577
|+0.142
|一年
|4.2
|-
資料來源：香港銀行公會