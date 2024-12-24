24/12/2024 10:10

《基金觀點》施羅德：特朗普政策影響未明，惟能源轉型投資仍吸引

《環富通基金頻道24日專訊》施羅德投資無約束固定收益投資團隊指，儘管美國當選總統特朗普還有兩個月才正式上任，但他似乎決心在第二屆政府開始時便火速推進議程。預期美國依然擁有廣泛的財政政策選項，但與在大選前的預期相比，其所帶來的整體效果或會小幅提振當地經濟，也有可能看到比在美國國會分裂的情況下更進取的財政寬鬆政策。其對美國經濟的實質影響很可能在2026年以後才顯現，但2025年的財政計劃已大致確定。由於美國經濟強勁使稅收增加，加上即將卸任的拜登政府設定政府支出限制，預算赤字可望改善。然而，投資者可能會在這些變化到來之前開始調整他們的預期。



*美國經濟增長動力維持穩健，惟潛在新政策預示通脹上升*



美國在總統大選前的增長勢頭良好。2024年前三季的年化經濟增長率平均為2.5%，當地服務和消費等主要指標顯示的增長動力維持穩健。經過數據調整後，美國勞動市場看起來相對平衡，失業率持續偏低。不過，就業增長的廣度（即整個經濟的參與程度，而不是只涉及某些行業範疇）和辭職率（選擇辭職的勞工百分比）仍然是持續關注的下行風險。9月和10月的通脹水平已超過美國聯儲局的目標，但工資壓力等本地因素仍朝著正確的方向發展。



特朗普潛在的新政策對經濟增長影響未明，並將取決於其規模、時間和推行的先後次序。放寬金融監管及更寬鬆的財政政策將起到支持作用，但更嚴格的移民管制和潛在的驅逐非法移民計劃對勞動力供應造成的負面衝擊可能會導致滯脹。關稅對各個行業的影響不盡相同，但一般而言，這主要是對全球增長徵稅。然而，在通脹方面，潛在的新政策措施均預示其上升的趨勢。聯儲局在中期內要穩定及保持低通脹變得更加困難。目前，當局比預期更早暫停減息周期的可能性更大，因此已提高了對經濟「無著陸」的預測。



*房地產與可再生能源投資存協同效應，能釋放長期價值*



顯然，市場對於增加投資和發展以擴充數據中心容量的需求強勁。同時，為了以可持續的方式應對日益上升的電力需求，必須相應地增加可再生能源的供應，這是促進能源轉型技術投資的一部分，以實現低碳未來。



全球科技公司和公用事業機構已經在這個領域進行大量投資，並有望從這些快速發展的趨勢中受惠。但該市場需要更多資金，尤其是來自具長期增長視野的投資者。相信傳統房地產與核心的可再生能源基礎建設投資之間存在明顯的協同效應，可轉化為能夠釋放長期價值並具有吸引力的投資機會。(wa)