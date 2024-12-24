24/12/2024 13:17

《宏觀銓局－馬桂銓》2025年聯儲局將謹慎減息

《宏觀銓局》聯儲局主席鮑威爾表示2025年會減慢減息步伐，觸發美國市場大跌。聯邦公開市場委員會在12月18日的議息會議上，把聯邦基金利率目標區間下調25點子至4.25%-4.50%，標普500指數隨即下跌2.95%、彭博美國綜合指數跌0.66%、ICE美國銀行1-5年期現金支付高收益債券指數亦跌0.20%。聯儲局本來預期2025年會減息4次，但如今只會降至兩次，此外，鮑威爾更表示不能排除2025年加息的可能性，使投資者轉為看淡後市。儘管美股出現調整，但由年初至12月18日，標普500指數已錄得24%升幅、ICE美銀美林1-5年期現金支付高收益指數也有8.6%升幅，相反，反映投資級別債券表現的彭博美國綜合指數同期僅升1.4%。



會後的官方聲明指美國增長穩健、失業率低、通脹率雖已逐步向2%回落，但仍處於偏高水平。在9月，當局預計今明兩年的GDP增長率為2.0%、失業率為4.4%、核心通脹於2025年及2026年分別降至2.2%及2.0%。但在今次會議中，當局全面上調各種預測，認為今明兩年的GDP將分別增長2.5%及2.1%、今明兩年的失業率則為4.2%及4.3%，至於今年核心通脹將達2.8%，明年才會回落至2.5%。當局相信通脹不會那麼快回落至2%的目標，可能是明年只會減息50點子（而非早前預期的100點子）的原因。在新聞發布會上，鮑威爾表示經濟表現非常好，因而需「謹慎行事」。



近期數據確實支持鮑威爾的預測。在汽車和線上商品消售的支持下，11月零售銷售增長再增0.7%，優於10月零售銷售增長的0.5%。美國勞動市場暢旺（例如裁員數目處於歷史低位，工資增長強勁），是支持消費市道的主因。家庭資產負債表穩健，也帶動股市和樓市的破紀錄表現。要知道消費是美國GDP的最大組成部分，10月和11月消費數據強勁，將會利好年底經濟形勢。亞特蘭大聯邦儲備銀行就預計，第四季GDP將會增長3.1%，遠高於歷史平均的1.8%。由上年11月至今年11月，美國消費者物價指數增加2.7%，高於上一個月的2.6%。儘管通脹持續高企，幸好租金升幅有減慢之勢。租金是最具黏性的通脹因素之一，而其升速是近3年半以來最慢。另一難纏的通脹因素--汽車保險，其增長也見放緩。因此，我們看到服務業通脹升幅開始回落。



美國企業盈利也很正面。截至12月13日，標普500指數中有496家公司公布了第三季業績，其中76.0%企業的盈利高於預期，此水平也優於長期平均值(66.9%)，但略低於前四個季度平均值(79.1%)。市場預計第三季盈利將按年增9.1%，遠高於早前預測的5%。在收入方面，有60.7%企業給出了優於預期的數據，但此水平就略低於長期平均值(62.2%)及過去四個季度平均值(61.5%)。市場預計，今年第三季企業收入將按年增5.3%。正如筆者以往曾提到，自2019年以來，美國標普500指數公司的盈利已連續20個季度超出預期。



當然，美國股市仍然昂貴，市盈率已升至22倍。由於市場相信來年的減息幅度會較小，未來數月市場可能會較為波動。然而綜合上述數據，我們不難發現美國的基本面仍然相當穩固，並且一直是全球主要市場中的「高材生」。因此，與其他成熟市場相比，筆者仍然偏好美國市場。對於長期投資者來說，任何調整都可能是入市的時機。《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。