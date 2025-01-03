24/12/2024 14:48

【傾力救市】路透：中國明年擬發行3萬億元特別國債提振經濟

《經濟通通訊社24日專訊》據《路透社》引述兩位消息人士稱，中國當局已同意明年發行總規模3萬億元(人民幣．下同)的特別國債，以加大財政刺激力度提振經濟。



上述特別國債發行計劃將是有史以來的最大規模，比今年的1萬億元大幅增加。隨著特朗普即將重返白宮，報道稱中國正準備應對措施以減少美國預期提高關稅帶來的影響。



本月11-12日召開的中經會明確提出，要實施「更加積極」的財政政策。新的特別國債發行計劃是明年實施更強有力財政刺激的一部分。消息人士指出，中央將通過發行特別國債籌集約1.3萬億元用於支持「兩重」、「兩新」政策，以擴大投資和提振消費。籌集資金中還將有相當一部分用於支持發展「新質生產力」，金額可能達1萬億元。此外，部分資金擬用於向大型國有銀行注資，補充他們的核心資本金。



路透稱國新辦、國家發改委、財政部沒有立即回應置評請求。(ry)