24/12/2024 16:32

《行業數據》乘聯分會：內地11月新能源車出口按月降32%

《經濟通通訊社24日專訊》中國乘聯分會秘書長崔東樹今日在其個人微信公眾號發文稱，2024年11月，中國汽車實現出口55萬台，同比2023年11月增速5%、環比上月下降6%，同、環比走勢有壓力。1-11月，中國汽車實現出口584萬台，出口增速23%。



新能源汽車方面，11月出口量14萬台，佔汽車出口總量約25%，同比下降14%，環比上月下降32%；1-11月累計出口量186萬台，同比增長13%。



2024年11月，中國汽車出口總量的前3國家為俄羅斯、墨西哥、阿聯酋；新能源汽車出口總量的前3國家為菲律賓、比利時、泰國。1-11月新能源汽車出口總量的前3國家為比利時、巴西、英國。(jq)