24/12/2024 09:32

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升38點子，報7.2950

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1876，較上個交易日跌6點子，止兩連升，上個交易日報7.1870。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開38點子，報7.2950，上個交易日即期匯率收盤報7.2988。



交易員稱，亞洲時段美指回落至108關口下方整理，但市場美元買盤仍多，但監管「紅線」難破，預計人民幣短期仍在7.3關口強方「貼邊」盤整。



他們並指出，目前季節性結匯尚不明顯，對人民幣的助力不及預期，料監管繼續收緊離岸人民幣流動性助穩在岸匯價。監管維穩力度進一步上升，部分參與者也自覺離場，成交意願持續降低，而聖誕、元旦假期臨近，也加劇成交量萎縮。



加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan指出，美元/人民幣中間價持穩在7.20一線，有助於緩和強美元衝擊，但明年上半年中美貿易戰開打之後，7.2一線阻力料消失。(jq)