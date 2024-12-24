24/12/2024 16:45

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升1點子，報7.2987

《經濟通通訊社24日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2987，較上個交易日4時30分收盤價升1點子，全日在7.2950至7.2993之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌7點子，報7.3067。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1876，較上個交易日跌6點子，止兩連升。



市場人士指出，受假期因素影響，市場交投更加清淡，而且監管通過中間價及收緊離岸流動性的維穩力度不減，短期人民幣波動料有限。



華僑銀行報告認為，隨著美聯儲降息周期繼續，美元將在2025年第一季度溫和回調，但考慮到關稅實施的潛在風險、通脹風險和美聯儲降息速度放緩，美元將在二季度至四季度偏上行。



凱投宏觀副首席市場經濟學家Jonas Goltermann表示，隨著美國經濟繼續表現出色，美國與其他G10經濟體之間的利率差距將再拉大一些，加上特朗普政府提高關稅，美元明年還會再漲一些。(jq)