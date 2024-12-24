24/12/2024 10:27

《珠玉之論－陳鳳珠》明年首季內地或會落實更多支持方案

《珠玉之論》中央經濟工作會議提出更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，其中積極的財政政策包括提高財政赤字率、加大財政支出強度、加強重點領域保障、增加發行超長期特別國債、增加地方政府專項債券發行使用等；適度寬鬆的貨幣政策包括適時降準降息，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長等。



內地首11個月的社會融資規模增量按年有所減少，只有29.4萬億元人民幣，其中11月社會融資規模增量亦低過市場預期，預期年底前後內地或有機會進一步降準，以維護年初的資金流動性充裕。明年內地的貨幣政策將會更靈活，並會更為寬鬆，以支持資金落入實體經濟。至於財政政策的具體措施或金額，估計將會在3月兩會召開後落實，因此明年首季內地將會有更多政策出台。



會議亦強調大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，並將內需列為明年九項重點任務之首。近年內需為拉動經濟增長的重要因素，擴大內需既為應對外部衝擊，亦為經濟發展增長主動性的長久之策。內地今年首11個月的社會消費品零售總額按年增長3.5%，較市場預期低，因此相信明年需要推出更多措施推動消費，而要刺激消費，必須先提高就業率及增加居民收入，故料明年內地將有會較多的刺激經濟方案出台。《獨立股評人 陳鳳珠》



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