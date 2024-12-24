24/12/2024 17:51

《匯海威言－毛偉廉》中東局勢輕微緩和，金價可能顯著回調

《匯海威言》中東緊張局勢有少許降溫，金價或借勢回調。雖然中東及俄烏仍有零星戰火，但只屬小規模常規戰爭。四個主要戰場最近有緩和跡象，包括：



1. 以哈戰爭有望停火：以色列及哈馬斯上周六（21日）進行停火談判後，哈馬斯代表稱雙方已通過停火協議近九成條件，只要以方不再提出新條件，停火協議會在短期內達成。



2. 敘利亞亂局暫時平息：敘利亞已被沙姆解放組織控制了整個國家，暫時避免了內戰再爆發，而領導人朱拉尼表示不會向以色列發動戰鬥及對抗，令中東暫時少了一個戰爭火頭。



3. 黎巴嫩及以色列達成停火協議：11月27日，以色列與黎巴嫩真主黨達成了永久停火，雖然雙方不斷互相指摘違反協議，仍有零星衝突，但至少沒有使用重型武器作大規模戰鬥。



4. 伊朗對以色列態度轉溫和：今年4月，以色列用導彈炸毁伊朗駐敘利亞大使館，刺激金價在10個交易日內升了200美元。市場最擔心的是，獲伊朗及俄羅斯支持的敘利亞阿薩德政權被推翻後，伊朗及俄羅斯或會與以色列直接開戰。不過，阿薩德政權被推倒了3星期，至今俄羅斯並無任何軍事行動，相信是因為俄方無法調配軍隊支援阿薩德政權；而以軍大舉開進屬於敘利亞的戈蘭高地緩衝區並駐紮大量以軍，伊朗最高領導人哈梅內伊並無就此向宿敵以色列作任何軍事行動，亦無作出嚴厲批評，外界指哈梅內伊近期對以色列的態度明顯轉為溫和。10月初，伊朗為報復哈馬斯領導人哈尼亞在伊朗境內被殺，向以色列境內發射200枚導彈，之後刺激金價升上歷史新高2790美元。但發動這次攻擊前幾小時，伊朗已預先知會以方及美方導彈的目標位置，而彈頭的爆炸威力不大，攻擊後亦表示不會再還擊，這次報復可算是象徵式。由此可見，哈梅內伊並不想與以色列作正面交戰，所以相信今次阿薩德政權倒下後，兩大宿敵國再開戰的機會不大。



美元強勢，也是令金價回吐的因素，預計特朗普的關稅政策將支持美元一段時間。最近因特朗普或將大幅提升關稅的預期，可能令聯儲局降低明年減息次數，上周三（18日）聯儲局議息後公布了利率點陣圖，明年減息次數由9月預估的四次降為只有兩次，鮑威爾亦再向市場放鷹，表示未來減息需更審慎。消息公布後刺激美元上升，美元指數於上周五（20日）最高升至108.54，及後因日線圖RSI一度升上71超買水平，美元指數出現技術回吐。預計這次美元的回落是技術性回吐，料回吐幅度有限，因特朗普的關稅政策仍支持美元走強，令黃金有沽壓。



黃金技術分析方面，金價分別在11月25日及12月11日同樣在2726美元造了高位，形成了雙頂形態，因此預計金價後市將向下走。目前上升阻力是2664美元，而下方重要支持是2586美元，如跌穿2586美元，反映維持4個月的上升趨勢線失守，料金價會進一步顯著下跌，可能下試2470美元，進一步下跌的話，或下試2353美元。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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