24/12/2024 10:11

《國金新見－陳建斌》聯儲局放緩降息步伐，市場劇烈回調

《國金新見》美國聯儲局於12月18日宣布降息25個基點，將聯邦基金利率目標區間調整至4.25%-4.50%，為年內第三次降息（總計1%）。然而聯儲局暗示未來降息步伐將較市場預期更為謹慎，引發金融市場大幅震盪。



*經濟前景與政策立場*



聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上強調，美國經濟整體表現良好，就業市場保持穩健，通脹持續向2%的長期目標靠攏。但他同時指出，近期通脹改善速度已趨緩，需要更謹慎的政策調整。



根據聯邦公開市場委員會(FOMC)最新預測，到2025年底聯邦基金利率目標區間中位數可能降至3.9% (九月時預測3.4%)，2026年底進一步下降至3.4%（九月時預測2.9%）。這一預期軌跡較此前聯儲局的預期的降息速度明顯放緩了50基點。



*市場反應劇烈*



消息公布後，美股三大指數均遭遇重挫。道瓊斯工業平均指數暴跌約1,100點，跌幅達2.5%，創8月以來最大單日跌幅。標普500指數和納斯達克綜合指數分別下跌約3%和3.6%。俗稱恐慌指數的VIX由當天低位約15一度抽升至27.6（最新已回落至18）。預期短線美股不確定性大幅增高。



*政策影響深遠*



聯儲局此次決策反映了在通脹壓力仍存的情況下，央行將更注重政策平衡。這意味著貨幣政策收緊周期雖已結束，但轉向寬鬆的過程將較此前預期更為緩慢。在經濟數據仍然強勁的背景下，聯儲局可能會繼續保持謹慎態度，密切關注通脹走勢和就業市場表現，據此調整未來的政策步伐。這種「更緩慢、更謹慎」的政策轉向，可能將在未來一段時期內持續影響金融市場走向。​​​​​​​​​



*如何配置資產？*



因應減息步伐比原先估計慢，債券部署可考慮對息口敏感度較低的短年期債券。而聯儲局上調未來美國經濟增長以及下調失業率預測，顯示局方對未來經濟前景審慎樂觀，投資級別的公司債券亦可考慮。



此前道指連續十天下跌，顯示市場有機會已將減息步伐放緩的因素預早計算在內(priced in)。因應穩健偏好的宏觀數據及不俗的三季度業績，如美股有更深度的調整，長線投資價值有機再現。如投資者對美股持有樂觀看法，分散及持有優質公司的美股基金可以看高一線。《大新銀行投資管理服務處投資主管 陳建斌》



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