24/12/2024 08:46

【外圍經濟】本田與日產正式開啟合併談判，本田股價現升逾12%

《經濟通通訊社24日專訊》本田汽車和日產汽車宣布，雙方已就合併事宜簽署諒解備忘錄，並將正式開展合併談判。本田股價現升12.5%，報1436日圓。日產股價現跌5%，報427日圓。



雙方將以共同出資成立控股公司，以控股公司子公司的方式進行合併。如果合併計劃最終成功，日產、本田、三菱三家公司年銷量規模將達800萬輛，成為世界第三大汽車集團。



雙方計劃於2025年6月達成最終協議，控股公司的董事會超過半數成員將由本田提名，包括行政總裁。控股公司將由本田持股過半，計劃於2026年8月上市，本田和日產將隨之退市。本田表示，將回購不超過1.1萬億日圓(約合70億美元)股票。



數據顯示，日本8大車企2024年上半年度(4月至9月)全球產量為1187.8301萬輛，按年下跌6%。這是自2020年疫情以來，日本汽車四年來上半年度產量首次按年下跌。其中，本田下跌8.1%至181.7萬輛，日產下跌7.8%至153.25萬輛。(rc)