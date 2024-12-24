24/12/2024 09:54

【美國大選】市場變化：特朗普回朝，美國消費者信心3個月來首降

《經濟通通訊社24日專訊》特朗普即將帶來一系列政策變動，美國人對經濟前景感到擔憂，美國12月消費者信心3個月來首次下降。



世界大型企業聯合會周一(23日)公布的數據顯示，美國12月消費者信心指數下降至104.7，遠低於預期值113.2，前值為112.8。此外，12月的消費者現況指數和預期指數也意外下跌，現況指數從140.9跌至140.2，預期指數從92.3跌至81.1。



世界大型企業聯合會首席經濟師Dana Peterson表示，消費者信心指數的回升沒有在12月份保持，指數重新跌回了過去兩年運行區間的中值水平。



調查顯示，消費者愈來愈多地提到政治和關稅，46%的受訪者預計關稅將推高生活成本，而21%的受訪者預計關稅將為美國創造更多就業機會。(rc)