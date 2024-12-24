24/12/2024 14:02

【美國大選】國際反應：特朗普再次執政恐令全球央行政策重陷分化

《經濟通通訊社24日專訊》全球央行正在為特朗普再次執政積極做準備。加拿大、歐元區擔心經濟下行風險，因而更積極減息。聯儲局則更關注通脹重新上升風險，有意下調本輪減息幅度。分析認為這意味著全球央行貨幣政策可能重新進入分化時期。



富達國際多資產投資管理全球主管Matthew Quaife表示，共和黨在美國總統大選中取得壓倒性勝利、聯儲局正評估政策路徑等因素，改變了2025年經濟前景。富達的基本預測顯示，美國經濟將從軟著陸轉為通脹回升，且美國將從支撐全球經濟轉向著重國內發展的保護主義者。



此外，他認為歐洲面臨結構性挑戰。由於通脹下行和利率下降，有助於恢復企業資本支出和消費者信心，預計歐洲經濟在2025年有望呈周期性上升。然而，美國關稅導致貿易不確定性的潛在風險，或使該地區經濟增長最多下降0.5個百分點。



惠譽評級的美國經濟研究主管Olu Sonola則表示，美國經濟增長仍然良好，勞動力市場仍然健康，但通脹風暴正在加劇。目前，比起跳過減息，聯儲局更偏向暫停。市場需要為2025年貨幣政策的顛簸做好準備。(rc)