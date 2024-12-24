24/12/2024 17:05

《投資智慧－鄧聲興》美國明年減息步伐暫難預視

《投資智慧》美國聯儲局近日公布最近一次FOMC會議結果，聯邦基金利率的目標區間從4.5厘至4.75厘降至4.25厘至4.5厘，如期以常規幅度再降息25基點，為連續第二次會議減25基點及連續第三次會議降息。同時，FOMC對2025年PCE通脹中位數的預測，由9月預期的2.1%上調至2.5%；聯儲局官員預計通脹將在2027年達到2%，較早前預期的2026年有所推遲。



同時，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，未來減息步伐將會持謹慎態度，認為目前正處於利率調整過程的「新階段」。市場多預期明年降息次數從上次預期的四次砍半至兩次。聯儲局官員最新的點陣圖「鷹」於預期，預示明年只會減息兩次，合共減息0.5厘，利率期貨顯示明年1月議息維持利率不變的機會逾九成。但筆者認為，綜合來看，明年減息次數仍要綜合多方因素來看，未必少至兩次。



一方面，此次會議主要表達的是決策者需結合經濟形勢、新的政策及求證於經濟數據以作進一步政策考慮。聯儲局數據顯示，今年10月美國消費信貸總額增幅超過100億美元的市場預期，躍升192億美元，較前一個月的60億美元增幅有所加速；經季節調整後的年增率為4.5%，其中，循環信貸年增率及非循環信貸年增率分別為13.9%及1.1%。數據表明現時消費信貸或已見頂，未來有機會轉弱，美國底層消費可見放緩，同時勞動力市場依然穩健，雖未必長期樂觀，但或已非顯著的通脹壓力來源，將有更多因素需要關注。



另一方面，特朗普新政府的不確定性仍有較大影響力，而新政府政策目前仍不明確，例如未來特朗普對內減稅對外徵收關稅的具體實施程度、對美國經濟和進口成本的刺激、其財政計劃對預算赤字的影響，以及會否重新引發通脹等，均存在較多變數。未來若新政府通脹性政策較為溫和，不排除上半年仍有降息機會；如政策激進，則或影響聯儲局對通脹風險的評估，減息節奏或推後。



總體來看，現時減息決策變得更加複雜，美國本土政策及數據表現的不確定性較高，連同複雜的環球形勢，料未來政策時機或較模糊，減息情況仍待結合更多因素綜合判斷。《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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