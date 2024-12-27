27/12/2024 07:50

《國金頭條》經濟數據喜憂參半，美股「聖誕老人行情」後續乏力

《經濟通通訊社27日專訊》美國股市在聖誕節後交投清淡，首次申領失業救濟等數據喜憂參半，沒有為市場帶來刺激。「聖誕老人行情」後續乏力，美股周四（26日）收市大致持平。



道指升28.77點，或0.07%，報43325.80點；標普500指數跌2.45點，或0.04%，報6037.59點；納指跌10.77點，或0.05%，報20020.36點。



持續申領失業救濟人數升至3年多來的最高水平，進一步表明失業者需要更長時間才能找到工作，但並沒有改變聯儲局「鷹派降息」的打壓情緒。



*美元邁向2015年來最佳年度表現*



美元走高，有望創下2015年以來的最佳年度表現。美匯指數升0.02%，報108.54。日本央行行長植田和男未就下個月加息的可能性表態，日圓表現滯後。美元兌日圓上漲0.4%至157.95，觸及5個月高位。



節日期間交易量減少，黃金價格輕微向上。紐約期金升0.73%，報每盎司2654.80美元。紐約期油跌0.84%，報每桶69.51美元；布蘭特期油跌0.62%，報每桶72.71美元。(jf)

