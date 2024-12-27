27/12/2024 13:30

【外圍經濟】日本2024年逾1.2萬種食品漲價，嚴重打擊民生

《經濟通通訊社27日專訊》日本帝國數據庫周四（26日）公布的調查結果顯示，2024年日本有12520種食品漲價。平均價格漲幅高於去年的15%，達到17%，每種食品的漲價都對家庭收支造成沉重打擊。



數據顯示，原材料、物流費和人工費的上升推高了食品價格。不過，漲價種類比去年的32396種，減少了6成以上。從品種來看，包括盒飯在內的「加工食品」最多，有5757種漲價。



受日圓貶值影響，進口酒漲價顯著，「酒類和飲料」位列第二，為2652種。可可豆價格高漲，導致巧克力漲價的「點心」為1307種。分析指，受消費者節約心理的影響，企業謹慎選擇漲價時機，一口氣大幅漲價的傾向有所顯現。



＊料明年漲勢持續＊



漲價的主要原因中，原材料漲價為92.2%，與上年相比略微減少。物流費漲價為68.1%，人工費漲價26.5%，均比上年有所上升。帝國數據庫負責人稱，企業的經營環境嚴峻，明年也會繼續漲價。(jf)