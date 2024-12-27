27/12/2024 15:10

【外圍經濟】日本內閣敲定破紀錄預算，日經指數7月來首破4萬點

《經濟通通訊社27日專訊》日本內閣周五敲定了2025年度預算案，財政支出總額為115.5415萬億日圓（約5.74萬億港元），歷史創新高。受擴張性預算案刺激，日經225指數自7月來首次突破4萬點，收市漲713點，至40281.16點。



財政收入中稅收預計將創新高達到78.44萬億日圓，為填補不足部分，將新發行28.649萬億日圓國債維持運營。在日本央行升息背景下，國債的利息支付將大增。



作為最大額支出，社會保障費隨著人口老齡化，列入了38.2778萬億日圓。考慮到物價高漲，低保費每月人均增加500日圓。防衛費高達8.7005萬億日圓。



政府將在明年1月召集的例行國會上提交預算案，力爭3月底前成立。執政黨在眾院議席數未過半，如無在野黨的配合則預算案無望通過。(jf)