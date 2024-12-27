27/12/2024 15:54

【南韓解嚴】國會通過彈劾副總理，韓圜兌美元跌至09年來最低

《經濟通通訊社27日專訊》韓國最大在野黨共同民主黨啟動對總理韓德洙的彈劾程序，並於周五（27日）在國會投票通過。韓國外匯市場再受影響，韓圜兌美元自2009年來，首次跌破1480韓圜關口。



韓圜劇烈波動，並連續4個交易日貶值。當天，韓圜對美元匯率開盤報1467.5，較前一交易日下跌2.7韓圜，之後呈現震蕩下行走勢，一度觸及新低點1486.7，創下2009年3月16日以來的最低水準。



代理總統職務的韓德洙，周四（26日）因拒絕委任憲法法院法官，而被共同民主黨動議彈劾。若韓德洙也因被彈劾而停職，將改由副總理兼企畫財政部長崔相穆代行總統及總理權限。(jf)