27/12/2024 16:30

【外圍經濟】研究界提新算法，AI或可首次自主發現人工生命

《經濟通通訊社27日專訊》Sakana AI官網消息顯示，Sakana AI聯合來自MIT、OpenAI、瑞士AI實驗室IDSIA等機構的研究人員，提出「自動化人工生命搜索」(ASAL)的新算法，旨在利用大模型自動化地探索人工生命(ALife)領域中的模擬空間。這意味著不需要繁瑣的手工設計，只通過描述，AI就能發現全新的人造生命體。



人工生命是一個跨學科領域，致力於研究生命的本質及其起源、演化和行為。Sakana AI的論文報告指出，Sakana AI借助「人工生命」理念改進AI基礎模型，並希望利用基礎模型反向推動人工生命研究，推動創建和理解新型智能生命形式。



過去，人工生命模擬中的每一個細微規則都需要通過複雜的手工設計來完成。現在，只需定義模擬空間的搜索範圍，ASAL便能夠自動探索出最有趣，以及最具開放性的人工生命形式。憑借基礎模型的廣泛通用性，ASAL可以在各種經典的人工生命模擬中發現新的生命形式。(rc)