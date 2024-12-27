27/12/2024 10:54

【聚焦數據】中國上修去年GDP為129萬億，較原值增2.7%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局利用第五次全國經濟普查數據和有關部門資料，並同步實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，上修了普查年度2023年國內生產總值(GDP)，修訂後的2023年GDP為129.43萬億元(人民幣．下同)，比初步核算數增加3.37萬億元，增幅為2.7%。國家統計局強調，儘管去年GDP總量有所修訂，但對今年GDP增速不會產生明顯影響。



*對今年GDP增速不會產生明顯影響*



根據國家統計局早前公布，2023年全年GDP為1260582億元，同比增5.2%。目前國家統計局並未公布修訂後的2023年GDP同比增速。



統計局副局長藺濤昨日（26日）在國新辦發布會表示，去年GDP的修訂幅度與前4次經濟普查的修訂增幅相比是最小的；從過去4次經濟普查的情況來看，數據修訂對隨後年份的GDP增速都沒有產生明顯的影響。



*明年1月發布2024年GDP時一並公布2023年最終核實數*



國家統計局核算司負責人今早就此再回應，這次普查後，既要對國內生產總值歷史數據進行修訂，也要對地區生產總值歷史數據進行修訂。目前，國家統計局正在根據第五次全國經濟普查資料，對各省（自治區、直轄市）（以下簡稱各地區）2023年地區生產總值初步核算數和歷史數據進行系統修訂。修訂後，2023年地區生產總值最終核實數將由國家統計局授權各地區統計局，在2025年1月發布2024年全年地區生產總值初步核算數時一並公布；地區生產總值歷史數據修訂結果將於2025年下半年，通過國家統計局數據發布庫和各地區統計年鑒對外公布。(lc)



