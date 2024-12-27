27/12/2024 10:54

【聚焦數據】統計局：第三產業佔比升，上修去年GDP不影響今年

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局對2023年度國內生產總值(GDP)進行修訂，修訂後的2023年國內生產總值為129.43萬億元(人民幣．下同)，比初步核算數增加3.37萬億元，增幅為2.7%。



國家統計局副局長藺濤昨日(26日)在國新辦新聞發布會上表示，此次GDP修訂包括兩方面，一是根據五經普數據修訂，二是根據開展城鎮居民自有住房服務核算方法改革修訂。修訂後，2023年的GDP數據總量增加，第三產業佔比提高。



其中，根據第五次經濟普查數據修訂，國內生產總值比初步核算數增加2.03萬億元，增幅為1.6%；實施城鎮居民自有住房服務核算方法改革，國內生產總值增加1.34萬億元，增幅為1.1%。2023年GDP數據修訂後，三次產業結構有所變化。第一產業增加值佔GDP比重為6.9%，比初步核算數降低0.2個百分點；第二產業增加值比重為36.8%，比初步核算數降低1.5個百分點；第三產業增加值比重為56.3%，比初步核算數提高1.7個百分點。第三產業增加值佔GDP比重進一步提高。



*2024年GDP增速核算不受到明顯影響*



藺濤稱，對GDP數據進行修訂是國際通行做法，也是中國政府統計一直以來的工作慣例。當GDP核算所需要的基礎資料、核算方法包括分類標準有變化或者更新的時候，需要對GDP歷史數據進行修訂。GDP核算需要依據大量基礎資料，所獲得的基礎資料愈充分，質量愈高，GDP數據準確性愈高，就愈能夠更好地反映國民經濟發展的實際情況。



至於2023年GDP上修是否會影響2024年GDP增速？藺濤表示，2023年GDP核實後，2024年GDP總量會有變化，但2024年GDP增速核算不會受到明顯影響。根據中國現行GDP核算方法規定，GDP初步核算主要是採用相關指標增長速度推算。也就是說，在初步核算2024年GDP時是以2023年GDP修訂數為基數，利用不同行業相關指標增長速度來核算，是先推算出2024年各行業增加值的增速，再根據這個增速和上年增加值總量來核算2024年的增加值總量。從過去四次全國經濟普查的情況看，數據修訂對隨後年份的GDP增速都沒有產生明顯的影響。(lc)