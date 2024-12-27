27/12/2024 16:01

《本港樓市》中原CCL按周跌0.73%，12周以來最大跌幅

《經濟通通訊社27日專訊》中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，中原城市領先指數CCL最新報137.15點，按周跌0.73%，跌幅為12周以來最大，是11月26日特朗普威脅明年1月上任後將簽署行政命令，加徵中國進口貨物關稅的次周，及12月4日金管局推出樓花住宅物業按揭貸款一次性特別安排當周的市況。



今周為9月首次減息後的第12周，期間CCL七升五跌，較減息前低位135.86點僅升0.95%。早前減息後，CCL最多曾累升2.16%，惟二手交投持續淡靜，樓價上升動力不足，升幅逐步收窄至少於1%。CCL連續8周於138點上下徘徊，短期走勢繼續反覆爭持未變。



*今年樓價暫跌6.83%*



CCL仍處於逾8年低位，在2016年9月中水平徘徊，2024年樓價暫時累跌6.83%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.32%，較今年3月撤辣前的低位143.02點跌4.1%。12月25至26日聖誕節長假期，對本地二手樓價的影響將於2025年1月中旬公布的CCL才開始反映。



中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.21點，按周跌0.76%。CCL(中小型單位)報136.21點，按周跌0.75%。CCL(大型單位)報141.82點，按周跌0.61%。



*今年新界東樓價暫跌7.71%*



四區樓價指數，三跌一升。港島CCL Mass報136.34點，按周跌1.26%。九龍CCL Mass報132.23點，按周跌1.14%。新界東CCL Mass報148.86點，按周跌0.71%。新界西CCL Mass報128.79點，按周升0.3%。



2024年全年CCL累跌6.83%，CCL Mass跌6.85%，CCL(中小型單位)跌6.7%，CCL(大型單位)跌7.48%，港島跌6.4%，九龍跌6.74%，新界東跌7.71%，新界西跌6.67%。(cl)