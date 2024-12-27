27/12/2024 19:13

《再戰明天》本港公布進出口數據，美國公布芝加哥PMI

《經濟通通訊社27日專訊》本港公布進出口數據，及美國公布芝加哥PMI，料為下周一（30日）市場焦點。



*日本公布製造業PMI，美國公布達拉斯製造業活動指數*



各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一8:30am（本港時間．下同），日本公布12月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布11月出口，年率升幅料由3.5%擴大至4.1%；11月進口年率升幅料由4.5%擴大至4.9%；11月貿易收支料由負310億港元惡化至負315億港元。10:45pm，美國公布12月芝加哥採購經理人指數，料由40.2升至42.8。11:00pm，美國公布11月成屋待完成銷售，月率升幅料由2%收窄至0.9%。11:30pm，美國公布12月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負2.7收窄至負1.5。



在本港，下周一公布業績的公司有:富一國際控股(01470)、成志控股(01741)、首都創投(02324)等。



下周二（31日）公布業績的公司有:黃河實業(00318)、樺欣控股(01657)、鴻盛昌資源(01850)等。



此外，明日天聚地合(02479)、老鋪黃金(06181)等將有基石投資者持股解禁。(wa)