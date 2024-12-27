27/12/2024 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 5.17476 +70.035 一周 5.53714 +65.297 兩周 4.96631 +4.167 一個月 4.58435 +4.483 兩個月 4.38649 -1.464 三個月 4.35286 -0.018 六個月 4.18506 -0.071 一年 4.2 -

《經濟通通訊社27日專訊》聖誕假期後，港元短期拆息顯著上升，其中，隔夜息抽升70基點至5.17476厘，為10月14日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升八天，報4.58435厘，續創10月8日後新高。一周錢漲65基點報5.53714厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.35286厘，六個月拆息報4.18506厘，但十二個月期維持4.2厘。美國截至12月21日止一周首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.9萬人，低過市場預期的22.3萬人；但截至12月14日止一周持續申領失業救濟人數增加4.6萬人，至191萬人，創逾3年新高，並多過預期的188.1萬人，顯示失業人士需要較長時間搵工。美國10年期債息一度升5.5基點，至4.643厘，(cl)資料來源：香港銀行公會