27/12/2024 11:25
《港元利率》聖誕假期後，短息飆升一周拆息高見5.53厘
《經濟通通訊社27日專訊》聖誕假期後，港元短期拆息顯著上升，其中，隔夜息抽升70基點至5.17476厘，為10月14日以來最高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升八天，報4.58435厘，續創10月8日後新高。
一周錢漲65基點報5.53714厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.35286厘，六個月拆息報4.18506厘，但十二個月期維持4.2厘。
美國截至12月21日止一周首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.9萬人，低過市場預期的22.3萬人；但截至12月14日止一周持續申領失業救濟人數增加4.6萬人，至191萬人，創逾3年新高，並多過預期的188.1萬人，顯示失業人士需要較長時間搵工。美國10年期債息一度升5.5基點，至4.643厘，(cl)
資料來源：香港銀行公會
一周錢漲65基點報5.53714厘。反映銀行資金成本的三個月拆息微跌至4.35286厘，六個月拆息報4.18506厘，但十二個月期維持4.2厘。
美國截至12月21日止一周首次申領失業救濟人數減少1000人，至21.9萬人，低過市場預期的22.3萬人；但截至12月14日止一周持續申領失業救濟人數增加4.6萬人，至191萬人，創逾3年新高，並多過預期的188.1萬人，顯示失業人士需要較長時間搵工。美國10年期債息一度升5.5基點，至4.643厘，(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|5.17476
|+70.035
|一周
|5.53714
|+65.297
|兩周
|4.96631
|+4.167
|一個月
|4.58435
|+4.483
|兩個月
|4.38649
|-1.464
|三個月
|4.35286
|-0.018
|六個月
|4.18506
|-0.071
|一年
|4.2
|-
資料來源：香港銀行公會