27/12/2024 09:25

【聚焦數據】經濟普查：中國去年末開發商從業員較5年前減27%

《經濟通通訊社27日專訊》中國第五次全國經濟普查結果出爐。數據顯示，受房地產行業下行拖累，截至2023年末，全國房地產開發經營企業20.6萬個，較2018年末僅增0.2%；房地產開發經營企業從業人員較2018年末下降27%。增幅均遠落後於物業管理企業和房地產中介服務企業。



數據顯示，2023年末，全國共有房地產業企業法人單位104萬個，較2018年末增長40.2%。其中，房地產開發經營企業20.6萬個，物業管理企業37.5萬個，房地產中介服務企業30萬個，分別較2018年末增長0.2%、59.8%和45.9%。



2023年末，全國房地產業企業法人單位從業人員1439.8萬人，較2018年末增長14%。其中，房地產開發經營企業271.3萬人，較2018年末下降27%；物業管理企業854.3萬人，房地產中介服務企業186.7萬人，分別較2018年末增長34.1%和18%。



數據顯示，在房地產業企業法人單位中，內資企業佔98.5%，港澳台投資企業佔1.1%，外商投資企業佔0.4%；在房地產業企業法人單位從業人員中，內資企業佔96.7%，港澳台投資企業佔2.5%，外商投資企業佔0.8%。(lc)