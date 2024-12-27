27/12/2024 18:00

【聚焦人幣】9月末外債餘額2.5萬億美元，較6月末降1.1%

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布2024年9月末中國全口徑外債數據。截至2024年9月末，中國全口徑(含本外幣)外債餘額為176, 371億元人民幣(等值25169億美元，不包括香港特區、澳門特區和台灣地區對外負債．下同)。中國外債主要指標均在國際公認的安全線以內，中國外債風險總體可控。



從期限結構看，中長期外債餘額為76642億元人民幣(等值10937億美元)，佔43%；短期外債餘額為99729億元人民幣(等值14232億美元)，佔57%。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔33%。



從機構部門看，廣義政府外債餘額為30186億元人民幣(等值4308億美元)，佔17%；中央銀行外債餘額為6498億元人民幣(等值927億美元)，佔4%；銀行外債餘額為77649億元人民幣(等值11081億美元)，佔44%；其他部門(含關聯公司間貸款)外債餘額為62037億元人民幣(等值8853億美元)，佔35%。



從幣種結構看，本幣外債餘額為88761億元人民幣(等值12667億美元)，佔50%；外幣外債餘額(含SDR分配)為87610億元人民幣(等值12502億美元)，佔50%。在外幣登記外債餘額中，美元債務佔80%，歐元債務佔8%，日元債務佔5%，港幣債務佔4%，特別提款權和其他外幣外債合計佔比為3%。



*外匯局：中國外債規模將繼續保持穩定*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，2024年三季度，中國外債規模略有下降，結構保持穩定。截至2024年9月末，中國全口徑(含本外幣)外債餘額為25169億美元，較2024年6月末下降284億美元，降幅1.1%。從幣種結構看，本幣外債佔比50%，較2024年6月末上升1個百分點；從期限結構看，中長期外債佔比43%，較2024年6月末下降1個百分點。



李斌表示，外債規模下降主要受外幣外債餘額下降影響。受外幣融資成本相對較高等因素影響，2024年第三季度末，本幣外債餘額環比上升1.9%，外幣外債餘額環比下降3.9%，帶動全口徑外債餘額整體略有下降。



李斌並預計，中國外債規模將繼續保持穩定。從外部環境看，2024年以來美歐等發達經濟體多次降息，外幣融資成本有望逐步下降；從內部環境看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大、長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，中央經濟工作會議明確明年實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，有助於中國外債規模繼續保持穩定。(sl)