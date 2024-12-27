27/12/2024 16:56

《行業數據》去哪兒：跨年夜熱門城市酒店預訂量同比增長1.1倍

《經濟通通訊社27日專訊》「去哪兒」平台數據顯示，跨年夜熱門城市酒店預訂量同比增長1.1倍。跨年夜最火的城市為北京、上海、廣州、成都、南京、哈爾濱、長沙、天津、西安和重慶。



截至12月26日，元旦當天，「去哪兒」平台的最熱門景區為哈爾濱冰雪大世界、北京環球影城度假區、上海迪士尼度假區、香港迪士尼樂園、樂山峨眉山、天津泰達航母主題公園、阿壩藏族自治州九寨溝風景區、延邊長白山景區、珠海長隆海洋王國和北京八達嶺長城。



冰雪遊在跨年期間熱度高，「去哪兒」平台「滑雪」、「冰雪」、「溫泉」等關鍵詞搜索量環比上月增長1.7倍。此外，近一周「溫泉酒店」搜索量環比上月增長210%。(jq)