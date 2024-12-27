27/12/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升38點子，報7.2951

《經濟通通訊社27日專訊》隔夜美元仍維持在108上方窄幅整理，而元旦前國內匯市市場供需仍明顯單邊，人民幣中間價料延續強力過濾舉措，助力市場平穩跨年。人民幣兌一美元中間價今報。1893，較上個交易日升4點子，與市場預測偏離1088點子，上個交易日報7.1897。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開38點子，報7.2951，上個交易日即期匯率收盤報7.2989。



市場人士認為，在特朗普出招前，人民幣對美元中間價大概率延續當前的橫盤走勢，即期市場價也不大會跌破7.3關口。



隔夜美國公布的數據顯示，上周新申請失業救濟金的美國人數量降至一個月以來的最低水平，這與美國勞動力市場降溫但仍然健康的情況一致。貨幣市場交易商目前的定價是明年降息38個基點，這意味著他們認為美聯儲第二次降息25個基點的可能性大約為50%。(sl)



