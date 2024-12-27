27/12/2024 16:51

【聚焦人幣】人幣即期收跌3點子報7.2992，刷逾一周低

《經濟通通訊社27日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2992，較上個交易日4時30分收盤價小跌3點子，創12月19日以來逾一周新低，全日在7.2950至7.2997之間波動。全日成交量207.9億美元，仍然清淡。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌45點子，報7.3076。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1893，較上個交易日升4點子，與市場預測偏離1088點子，上個交易日報7.1897。



市場人士稱，年末臨近，美指維持高位震盪，內外部環境沒有新的變化因素，預計匯價將平穩跨年。一中資行交易員稱，近幾天交投清淡，估計明年大部分時間也是如此，「對央媽來說匯率穩定就好」。另一外資行交易員則認為，「這幾天徹底不動了，感覺都在等明年，一到放開7.3，(美元兌人民幣)往上狂奔」。(sl)