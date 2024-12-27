27/12/2024 09:46

【聚焦數據】內地11月工業企業利潤同比跌幅續收窄至7.3%

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，11月全國規模以上工業企業利潤同比下降7.3%，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減2.7百分點。



1-11月，全國規模以上工業企業實現利潤總額66674.8億元(人民幣．下同)，同比下降4.7%，降幅較1-10月擴大0.4個百分點。



1-11月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額20387.7億元，同比下降8.4%；股份制企業實現利潤總額50143.0億元，下降5.7%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額16062.9億元，下降0.8%；私營企業實現利潤總額19649.1億元，下降1.0%。



*首11月汽車製造業利潤降7.3%*



1-11月，採礦業實現利潤總額10796.2億元，同比下降13.2%；製造業實現利潤總額48524.9億元，下降4.6%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額7353.7億元，增長10.9%。



1-11月，主要行業中，有色金屬冶煉和壓延加工業利潤同比增長20.2%，電力、熱力生產和供應業增長13.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長2.9%，通用設備製造業下降0.1%，石油和天然氣開採業下降4.4%，汽車製造業下降7.3%。(sl)



