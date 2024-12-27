27/12/2024 10:19

【數據解讀】統計局：政策效應持續釋放，11月工業營收降轉增

《經濟通通訊社27日專訊》國家統計局公布，11月全國規模以上工業企業利潤同比下降7.3%，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減2.7百分點。1-11月，全國規模以上工業企業實現利潤總額66674.8億元(人民幣．下同)，同比下降4.7%，降幅較1-10月擴大0.4個百分點。



國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，11月，隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，帶動規模以上工業生產平穩增長，企業效益繼續恢復。總體看，雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但隨著政策組合效應持續顯現，工業企業利潤降幅繼續收窄，效益狀況有所改善。



于衛寧表示，隨著政策效應持續釋放，規模以上工業生產加快，帶動企業當月營業收入由降轉增。11月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長0.5%，上月為下降0.2%，當月營業收入連續兩個月回升。1-11月，規上工業企業累計營業收入保持增長，同比增長1.8%。



工業企業當月利潤降幅繼續收窄。其中，受價格回升、營收轉增帶動，工業企業盈利空間改善，反映企業效益基本面情況的毛利潤降幅連續兩個月收窄。三大門類中，採礦業利潤降幅較10月份收窄10.9個百分點，製造業降幅收窄0.3個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤當月增長4.8%，較10月份加快0.3個百分點。



*11月可穿戴智能設備製造業利潤增近1倍*



與此同時，11月，製造業高端化、智能化、綠色化相關行業利潤快速增長，為工業高質量發展提供穩定支撐。其中，高端裝備製造行業利潤增長較快，光電子器件製造、航天相關設備制造等行業利潤同比分別增長41.1%、14.3%；智能化、自動化產品生產加快帶動相關行業利潤增加，可穿戴智能設備製造、繪圖計算及測量儀器製造等行業利潤分別增長90.3%、31.3%；綠色生產、綠色生活方式加快形成，推動相關行業利潤增長向好，鋰離子電池製造、環境監測專用儀器儀表製造等行業利潤分別增長35.3%、17.9%。



*「兩新」相關行業利潤增長較快*



「兩新」政策持續落地顯效，11月專用設備製造業利潤同比增36.7%。其中，電子和電工機械專用設備製造，採礦、冶金、建築專用設備製造，化工、木材、非金屬加工專用設備製造等行業利潤快速增長，同比分別增長110.6%、90.4%、35.7%。家電、家裝、廚衛等消費品領域中，家用清潔衛生電器具製造、家用製冷電器具製造、耐火陶瓷製品及其他耐火材料製造、家用空氣調節器製造等行業利潤分別增長311.4%、82.9%、25.0%、11.1%。



此外，隨著宏觀政策發力顯效，工業品出口持續增加，11月消費品製造業利潤同比增長22.0%，拉動全部規上工業利潤增長3.7個百分點。從行業看，消費品製造業的13個行業中有8個行業利潤同比增長，其中，受部分企業投資收益到帳等短期因素影響，酒飲料茶行業利潤同比增長292.3%。(sl)