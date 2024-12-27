27/12/2024 11:17

【聚焦人幣】南韓指定11家銀行為明年韓圜兌人幣直接交易做市商

《經濟通通訊社27日專訊》據《韓聯社》報道，南韓企劃財政部和南韓銀行(央行)指定11家銀行為明年銀行間外匯市場韓圜兌人民幣直接交易做市商。



該11家銀行包括國民銀行、新韓銀行、KEB韓亞銀行、友利銀行、IBK企業銀行、KDB產業銀行6家南韓商業銀行，以及中國交通銀行、建設銀行、工商銀行、中國銀行和香港上海滙豐銀行。



這些銀行將作為做市商，在銀行間外匯市場積極提供買賣雙向報價，引導交易價格，提升市場流動性。南韓央行和企劃財政部計劃通過政策扶持等方式，推動韓圜對人民幣直接交易平穩發展。



韓圜對美元匯率今日盤中跌破1480，再創2009年以來新低。(sl)