27/12/2024 17:17

《中國監管》外匯局：9月末中國對外金融資產首破10萬億美元

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布2024年9月末中國國際投資頭寸表。2024年9月末，中國對外金融資產102, 129億美元，對外負債70312億美元，對外淨資產31817億美元。



在對外金融資產中，直接投資資產31279億美元，證券投資資產13577億美元，金融衍生工具資產236億美元，其他投資資產21319億美元，儲備資產35718億美元，分別佔對外金融資產的31%、13%、0.2%、21%和35%；在對外負債中，直接投資負債35917億美元，證券投資負債20253億美元，金融衍生工具負債274億美元，其他投資負債13868億美元，分別佔對外負債的51%、29%、0.4%和20%。



按SDR計值，2024年9月末，中國對外金融資產75296億SDR，對外負債51838億SDR，對外淨資產23457億SDR。



*9月末中國對外資產規模較6月末增長4.3%*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，2024年9月末，中國對外金融資產和負債規模較2024年6月末均有所增長，國際投資頭寸狀況保持穩健。



一是對外資產規模首次突破10萬億美元。2024年9月末，中國對外資產規模102, 129億美元，較2024年6月末增長4.3%；對外負債規模70312億美元，增長3.3%；對外淨資產(資產減負債)規模31817億美元，增長6.5%。



二是對外資產和負債結構持續優化。對外資產中，儲備資產3.6萬億美元，規模繼續位列全球首位；非儲備資產規模佔比較2024年6月末有所上升。對外負債中，51%為來華直接投資，規模3.6萬億美元，證券投資和其他投資佔比保持基本穩定。(sl)