27/12/2024 17:12

《中國監管》外匯局：首三季來華證券投資淨流入931億美元

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯管理局公布2024年三季度及前三季度中國國際收支平衡表。按美元計值，第三季，中國經常帳戶順差1476億美元，資本和金融帳戶逆差1381億美元；前三季度，中國經常帳戶順差2413億美元，資本和金融帳戶逆差2609億美元。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，前三季，中國經常帳戶順差2413億美元，與同期國內生產總值(GDP)之比為1.8%，處於合理均衡區間。其中，國際收支口徑的貨物貿易出口和進口同比分別增長6%和3%，貨物貿易順差規模為歷史同期新高。服務貿易進出口保持增長，收入和支出同比分別增長12%和15%，旅行逆差回升推動服務貿易逆差有所擴大。投資收益等初次收入逆差規模與2023年同期持平。



此外，前三季度，中國對外各類投資穩定增長，金融帳戶資產淨增加3149億美元。各類來華投資呈現淨流入，其中來華證券投資淨流入931億美元，連續4個季度保持淨流入，外資配置人民幣資產增多。



總體看，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，將繼續為我國國際收支保持基本平衡提供堅實支撐。(sl)