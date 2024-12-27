27/12/2024 17:10

《中國監管》外匯局：首三季中國經常帳戶順差1476億美元

《經濟通通訊社27日專訊》國家外匯局公布，2024年第三季，中國經常帳戶順差10494億元(人民幣．下同)，資本和金融帳戶逆差9824億元。前三季度，中國經常帳戶順差17184億元，資本和金融帳戶逆差18612億元。



按美元計值，第三季，中國經常帳戶順差1476億元(美元．下同)，其中，貨物貿易順差2299億元，服務貿易逆差586億元，初次收入逆差278億元，二次收入順差41億元。資本和金融帳戶逆差1381億元，其中，資本帳戶順差0.1億元，金融賬戶逆差1381億元。



按美元計值，前三季度，中國經常帳戶順差2413億元，其中，貨物貿易順差5183億元，服務貿易逆差1815億元，初次收入逆差1056億元，二次收入順差102億元。資本和金融帳戶逆差2609億元，其中，資本帳戶逆差1億元，金融帳戶逆差2608億元。



按SDR計值，第三季，中國經常帳戶順差1101億SDR，資本和金融帳戶逆差1029億SDR。按SDR計值，前三季度，中國經常帳戶順差1808億SDR，資本和金融帳戶逆差1955億SDR。(sl)