27/12/2024 17:10

《本港經濟》9月平均工資率升3.6%，勞工緊絀續支持工資增長

《經濟通通訊社27日專訊》根據政府統計處今日公布的數字，在統計調查中包括的所有選定行業主類，以名義工資指數計算，今年9月的平均工資率較上年同期上升3.6%。扣除通脹後， ，9月實質平均工資率上升0.6%。



在今年9月，約63%公司的平均工資率較上年同期上升，32%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與上年同期相若。



*第三季實質平均薪金按年升0.9%*



薪金總額統計方面，在統計調查中包括的所有行業主類，今年第三季的就業人士名義平均薪金指數較上年同期上升3.3%。扣除通脹後，實質平均薪金較上年同期上升0.9%。



政府發言人表示，今年第三季工資和勞工收入與去年同期相比進一步上升。所有選定行業的就業人士名義平均薪金均見上升，當中大部分行業的就業人士平均薪金在扣除通脹後錄得實質升幅。展望將來，勞工市場情況緊絀，應會在短期內繼續為工資和勞工收入增長提供支持，儘管各行業的情況或會因業務前景不一而有所不同。(cl)