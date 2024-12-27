27/12/2024 09:59

【外圍經濟】東京通脹連續兩個月加速，或支撐明年加息預期

《經濟通通訊社27日專訊》日本政府暫時取消公用事業補貼，東京12月通脹連續第二個月加速，通脹表現或支撐明年加息預期。



日本總務省周五(27日)公布數據，東京扣除生鮮食品的消費者價格上漲2.4%，漲幅高於前一個月的2.2%。數據為8月以來最高，但略低於經濟師預期的2.5%。



通脹加快上漲，主要原因是天然氣和電費補貼逐步取消後，能源價格上漲。彭博社分析指， 雖然通脹上升主要是由於補貼逐步減少，但數據表明價格上漲依然穩固，日本央行在未來幾個月或考慮加息。



*日本央行會議摘要，委員意見不一*



另一方面，日本央行發布的12月政策會議觀點摘要顯示，政策委員會委員在上周會議上，討論加息時機的問題，但意見不一。在美國經濟存在高度不確定性的情況下，他們最後決定暫時按兵不動。



觀點摘要顯示，一名委員表示「央行可能會在不遠的將來決定提高政策利率，但目前有必要保持耐心，監測美國經濟的不確定性，直至這些不確定性消退」。



在上周的會議上，政策委員會中的主要鷹派人物田村直樹提議上調目前0.25%的利率。他表示，日本的經濟數據與央行預測相符，價格上行風險正在加劇。(rc)